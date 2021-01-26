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في حضور المحافظ.. الطاقم الطبي بعزل الفيوم يتلقى لقاح كورونا

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في حضور المحافظ.. الطاقم الطبي بعزل الفيوم يتلقى لقاح كورونا في حضور المحافظ.. الطاقم الطبي بعزل الفيوم يتلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:16 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الفيوم –حسين فتحي:

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مساء الثلاثاء، فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصص للعزل، وذلك في حضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة.

ذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم.

في السياق، قال المحافظ إنه جرى تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا، مشيرًا إلى دراسة أماكن أخرى لاستخدامها في التطعيم.

يذكر أن الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة كانا ضمن الفريق الطبي الذي تلقى اللقاح.

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