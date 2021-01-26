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"أسترازينيكا" تؤكد أنها لا تستطيع بيع اللقاح للقطاع الخاص حاليًا

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"أسترازينيكا" تؤكد أنها لا تستطيع بيع اللقاح للقطاع الخاص حاليًا "أسترازينيكا" تؤكد أنها لا تستطيع بيع اللقاح للقطاع الخاص حاليًا

مصراوي Masrawy

06:40 م الثلاثاء 26 يناير 2021

لندن - (د ب أ)
قالت شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن جميع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا متاحة فقط فى الوقت الحالى من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مبادرة كوفاكس و"لا يمكن إتاحة اللقاحات للسوق الخاصة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الشركة قولها إنه في إطار الاتفاق مع مؤسسة فيوكروز البرازيلية، سيتم توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في البرازيل، ولكن بالشراكة مع الاتحادية.

وتؤيد الحكومة البرازيلية شراء القطاع الخاص 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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