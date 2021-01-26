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رئيس الوزراء الأردني يؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين بلاده ودول

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رئيس الوزراء الأردني يؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين بلاده ودول رئيس الوزراء الأردني يؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين بلاده ودول

مصراوي Masrawy

05:57 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الأردن- (أ ش أ)

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ، اليوم الثلاثاء، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وأكدا على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ودول المجلس، والحرص المشترك على تعزيزها في مجالات التعاون المختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن رئيس الوزراء لفت إلى أن علاقات الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخوته قادة دول الخليج العربيّة، هي علاقات أخوية راسخة، ومعززة بأواصر التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكّد أن هذه العلاقات قامت على الدوام على ثوابت كرّست باستمرار لخدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم والإسناد من دول المجلس الشقيقة للأردن في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز خطط التنمية، وتحديث الاقتصاد؛ مشيراً إلى الآفاق الواسعة المشتركة للتعاون في كل المجالات، وأهمية وضعها في إطار مؤسسي يعود بالفائدة على الجانبين، وأهمية تفعيل فرق العمل المشتركة التي تغطي أبرز أوجه التعاون الثنائي.

وأشار إلى الآفاق الاستثمارية الواسعة في الأردن ودول المجلس، وأهمية تعزيزها، إلى جانب علاقات التعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودول المجلس.

وجدد رئيس الوزراء التهنئة بمخرجات قمة العلا وما حققته من مصالحة سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية.

ومن جهته، أكّد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية أولوية ثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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