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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

أنهى قطاع السجون إجراءات الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة عيد الشرطة الـ69.

ووجه المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على العفو الرئاسى، وأكدوا بأنهم تعلموا الدرس جيدا ولن يعودوا إلى الجريمة مرة أخرى. كما حرصوا على تهنئة لرجال الشرطة فى ذكرى ملحمة الإسماعيلية.

وكان قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2904 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 118 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.