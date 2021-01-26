أصحاب الملايين بالشرق الأوسط كم مرة سيسافرون في 2021؟.. تعرف على الإجابة

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المناظر الطبيعية هي الأكثر جذبًا وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة يوجوف

كشفت دراسة استقصائية حديثة أن 46% من أصحاب الملايين، وهم المعروفون بمسافري الرفاهية في الشرق الأوسط، يخططون للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج خلال عام 2021.

جاء ذلك وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة يوجوف بالتعاون مع ريد إكزيبيشنز والشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي القادم.

وتضمنت الدراسة سؤالًا للمشاركين (الأغنياء): عما إذا كانوا يخططون لقضاء عطلة محلية داخل بلد الإقامة خلال عام 2021؛ حيث أكد 52% من المشاركين اعتزامهم القيام بذلك، بينما كان 25% يخططون للقيام برحلات عمل محلية أو دولية، كما ذكر 4% من المشاركين في الاستطلاع أنه لم يكن لديهم أي خطط للسفر إلى أي مكان في عام 2021.

وذكرت الدارسة أن 31% من المرفهين في الاستطلاع قد خططوا للسفر مرتين خلال عام 2021، بينما أكد 25% من المشاركين أنهم كانوا يخططون للقيام برحلة خارجية واحدة على الأقل.

وصرحت مديرة معرض سوق السفر العربي دانييل كورتيس، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021؛ بأنه من المرجح أن يسافر مسافرو الرفاهية من الشرق الأوسط مع أطفالهم مقارنة بأولئك الذين يعتزمون السفر من مناطق أخرى بنسبة 40% مقابل نسبة 36%.

وأضافت: وإذا ما قمنا بإضافة هذه النسبة إلى معدل السفر المخطط له فإن ذلك سيجعل قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط أحد أكثر القطاعات المرغوبة والمطلوبة عالميًّا، ورصد الاستطلاع حرص المسافرين من الشرق الأوسط على زيارة الوجهات ذات الجمال الطبيعي الأخّاذ والمناظر الخلابة بنسبة 34%، ويتطلع 34% لزيارة وجهات شاطئية وقضاء العطلة فيها، فيما يتطلع 29% لزيارة الوجهات ذات المناخ المعتدل والملائم، بينما يعتزم 28% من مسافري الشرق الأوسط للسفر بغرض التواصل الاجتماعي.

كما أكد واحد من بين كل 3 مشاركين في الاستطلاع أن الأخذ بعين الاعتبار مبدأ توفر قيمة جيدة مقابل المال لا يزال أمرًا مهمًّا للغاية بالنسبة لهم.

وحسب الدراسة: فإن الرفاهية تعد جزءاً لا يتجزأ من معرض سوق السفر العربي الذي يشهد تسليط الضوء على قطاع السفر الفاخر من خلال إطلاق معرض السفر الدولي الفاخر المقرر انعقاده ما بين يومي 17 و18 مايو 2021 ضمن فعاليات سوق السفر العربي.