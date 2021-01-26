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ضبط مواطن اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور السعودي

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ضبط مواطن اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور السعودي ضبط مواطن اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور السعودي
تم إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور السعودي

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف مواطنًا لتعمده اصطياد أحد الصقور التابعة لبرنامج "هدد" لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية الذي يشرف عليه نادي الصقور السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه وبالتعاون مع شرطة الطائف، تمت مباشرة بلاغ من نادي الصقور السعودي عن قيام مواطن بطرح أحد الصقور التابعة لبرنامج "هدد" جنوب الطائف، وعدم تجاوبه مع مسؤولي النادي لاستعادة الصقر، حيث تم ضبط المخالف واستعادة الصقر منه وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للامن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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