رئيس السنغال يودّع سفير المملكة بوسام "فارس" بمناسبة انتهاء عمله

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نوّه بجهود السعودية ومواقفها مع بلاده

استقبل الرئيس السنغالي السيد ماكي سال في مكتبه اليوم بقصر الرئاسة، سفير خادم الحرمين الشريفين فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى جمهورية السنغال.

وخلال اللقاء قدم الرئيس السنغالي شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود كبيرة أثناء فترة عمله، منوهاً بتعاون المملكة قيادةً وشعباً ‏الدائم والدعم المستمر لجمهورية السنغال.

ومنح الرئيس "ماكي" وساماً بدرجة "فارس" للسفير السعودي بهذه المناسبة، والذي بدوره نوه بعمق ومتانة العلاقات السعودية السنغالية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يشار إلى أن السفير فهد علي الدوسري وصل إلى السنغال قبل سنتين سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، وعُرِف طيلة إقامته في السنغال بحرصه على تطوير العلاقات التاريخية بين دكار والرياض، وحضوره في الساحة الإسلامية والثقافية.