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الباطن يضاعف من متاعب العين في قاع الترتيب بثنائية

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الباطن يضاعف من متاعب العين في قاع الترتيب بثنائية

نجح فريق الباطن في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولات الـ6 الماضية بتغلبه على ضيفه العين متذيل جدول الترتيب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن في ختام مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير.

شهد الشوط الأول احتساب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء نتيجة ملامسة الكرة ليد مدافع العين، فشل هداف الفريق الأنغولي فابيو أيبو أبرو في ترجمتها داخل الشباك (34).

وتمكن أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب العين عمر السحيمي بالخطأ بمرماه بعد أن حول عرضية يوسف الجبلي برأسه داخل الشباك، وكفر المهاجم الأنغولي عن ذنبه بإضاعة ركلة الجزاء حينما أضاف الهدف الثاني للباطن حينما تلقى عرضية من ضيف الله القرني داخل منطقة العمليات، هيأها لنفسه وسددها داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم الثاني عند الدقيقة (75) رافعاً رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في صدارة قائمة الهدافين مناصفة مع السويدي كارلوس ستراندبيرج.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع عن طريق المحترف الفنزويلي خوانبي من ركلة حرة ثابتة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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