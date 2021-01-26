بالصور.. بدء توصيل الأكسجين إلى مستشفى كفر شكر المركزي

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال توصيل الأكسجين إلى تنك مستشفى كفر شكر المركزي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن المستشفى سعة 14 سرير عناية مركزة، و68 سرير داخلي، و42 ماكينة غسيل كلوى و28 حضانة أطفال مبتسرين وغرف أشعة مقطعية وعادية وموجات فوق صوتية وأجهزة تحاليل، ومزودة بالإمكانيات الصحية والطبية المتطورة، وبها تنك أكسجين سعة 1000 لتر.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالبدء فى التشغيل التجريبي للمستشفى لاستقبال وعلاج المرضى.