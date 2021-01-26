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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 6 عمليات جراحية للأطفال بالمكلا

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في اليوم الأول من حملته الطبية لجراحة وقسطرة القلب

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 6 عمليات جراحية للأطفال بالمكلا

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية؛ منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما قام الفريق أيضاً بالكشف على 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج "نبض " التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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