تحليل "pcr" لـ 102 حالة بجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أنه جرى سحب عينات لإجراء تحليل الـ"pcr" الخاص بفيروس كورونا لـ 102 حالة خلال 15 يومًا، وأثبتت التحاليل سلبية الإصابة بالفيروس لعدد 99 حالة.

وأوضح المصدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى وحتى اليوم بلغ 2458 عينة على مستوى كافة مدن المحافظة، بينها 1540 حالة أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية إصابتها 918.