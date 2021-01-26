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بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. الإفراج بالعفو عن 3 آلاف من نزلاء السجون

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بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. الإفراج بالعفو عن 3 آلاف من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. الإفراج بالعفو عن 3 آلاف من نزلاء السجون

مصراوي Masrawy

02:31 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2904 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 118 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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