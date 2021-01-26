رئيس لجنة العلاقات الخارجية: السياسية الخارجية حكيمة ورشيدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السياسية الخارجية سياسة حكيمة ورشيدة، وأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد.

وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التي حضرها وزير الخارجية، إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة كما تقوم علي الندية في التعاون والتعاون بالمثل.

وطالب النائب بعدد من الأمور الهامة أولها أن تولي الوزارة اهتماما بالقوي الجديدة وخاصة الهند للاستفادة منها في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتحدث النائب عن النائب ملف الألغام بالساحل الشمالي، مطالبا الدولة بالعمل على المطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر.

كما طالب النائب الوزارة بتفسير ظاهرة عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل الدبلوماسي.​