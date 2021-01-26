رسالة إلى الكونجرس والاتحاد الأوروبي.. وكيل "النواب": أي تدخل في ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن هناك تكتلًا داخل الكونجرس الأمريكي للحديث عن حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك وقفة في مواجهة هذا الملف الذي لا يجب أن يختزل في حرية التعبير فقط.

جاء ذلك في كلمة أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، مؤكدًا الرفض التام للتدخل في الشأن المصري في ملف حقوق الإنسان.

وأكد أبو العينين أن الدستور حرص كل الحرص على احترام كل الحريات، قائلًا: الإنجاز في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبينة الأساسية هي من حقوق الإنسان.

وأضاف وكيل مجلس النواب: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤوننا، ولا بد أن نوصل للعالم كله؛ وتحديدًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الكونجرس والاتحاد الأوروبي بأن أي تدخل في ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا.

وطالب أبو العينين وزير الخارجية بضرورة العمل على استصدار قانون دولي يرفض الإساءة إلى الأديان والرسل، لا سيما أن موضوع الرسوم المسئية تكرر أكثر من مرة، قائلًا: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي تكلم بحرارة في ملف الرسوم المسيئة إلى الرسول، مشددًا على ضرورة التفرقة ما بين حرية التعبير ورفض الإساءة إلى الأديان.

وتابع وكيل "النواب": اتفاق التجارة الحرة مع إفريقيا، قد يكون سببًا في استقرار مصر لو تم إحسان إدارة هذا الملف، مطالبًا بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل وضع استراتيجية متكاملة تتحدث باسم مصر سواء في إفريقيا أو أوروبا.

وأشاد وكيل مجلس النواب بجهود وزارة الخارجية، قائلًا: دبلوماسية رصينة تتمتع بها وزارة الخارجية المصرية، ولها وجود قوي في المحافل الدولية؛ مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحركات نجحت بصورة كبيرة في إرجاع الكثير من الحقوق، لا سيما منها اتفاق غاز المتوسط، وما أدى به إلى مزيد من الاستثمارات.