بـ 4 مليارات جنيه.. "حياة كريمة" تبدأ تطوير البنية التحتية والمدارس في زفتى- صور

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

باشرت مبادرة "حياة كريمة" عمليات التطوير بمحافظة الغربية، عبر تجديد شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، وبناء وإحلال وتجديد المدراس، بقرى مركز زفتى البالغ عددها 54.

وقالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام للمبادرة بمحافظة الغربية لـ"مصراوي"، إن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق وتأسيس شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتواكب مع الزيادة السكانية، وتطوير المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية ومنظومة النظافة، وتحسين جودة البيئة والحياة بالقرى المستهدفة.

وأكدت منسق المبادرة، أنه جرى تخصيص 4 مليارات جنيه لتلبية احتياجات مركز زفتى، وأن العمل يسير دون صعوبات.

وأشارت الدكتورة زينب، إلى أنه جرى تقديم الكثير من المساعدات للأسر الفقيرة ببعض القرى، ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء لغير القادرين ممن تنطبق عليهم الشروط، بالسنطة وزفتى وقطور بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع محافظة الغربية، ورئيس مدينة زفتى لعمل جلسات حوار مجتمعي مع أهالي القرى لرصد احتياجاتهم وأعمال التطوير.