بسبب لقاحات كورونا.. تحذير من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء

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مصراوي Masrawy

جنيف- (بي بي سي):

حذرت منظمة الصحة العالمية من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء من حيث القدرة على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مستشهدا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن "القومية فيما يتعلق باللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ثمنا باهظا قد يصل إلى 9200 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "نحو نصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء".

وشدد جيبريسوس على أن "النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات قد تخدم أهدافا سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة بين الناس في الوصول إلى اللقاحات".

وأضاف "طالما أننا لم نضع حدا للوباء في كل مكان، فإننا لن نضع حدا له"، مضيفا أن " الدول الغنية تنشر اللقاحات في حين تكتفي الدول الأقل تطورا بالمشاهدة والانتظار. وفي كل يوم ينقضي، تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء".

وأضافت المنظمة أن مبادرتها لتسريع نشر أدوات مكافحة مرض كوفيد-19 في العالم، والمعروفة باسم "آكت أكسيليريتور"، لاتزال بحاجة إلى 26 مليار دولار.

وأطلقت هذه المبادرة، نهاية أبريل 2020، بهدف تسريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا، وضمان توزيعها بشكل عادل.