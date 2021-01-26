انتبه لها جيدًا.. أعراض غير معروفة للإصابة بالنوبة القلبية

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الخطر يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول بالشرايين

استهدفت دراسة، تحديد مستوى المعرفة بعلامات وأعراض النوبة القلبية والسكتة الدماغية لدى سكان سنغافورة، مقارنة بالمجتمع العالمي.

وتحدث النوبات القلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، وعادة ما يكون ذلك بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في الشرايين.

وعلى الرغم من أن ألم الصدر هو أحد الأعراض الرئيسية المرتبطة بنوبة قلبية، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الأعراض المحتملة الأخرى لهذه الحالة.

وقال الباحثون في الدراسة، إن الجلد البارد والرطب والشحوب الرمادي والمظهر الحاد للمرض هي أدلة بصرية على الإصابة بنوبة قلبية.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي: "ألم طويل في وسط الصدر، أو ضغط، أو شعور بالحرق، ألم ينتشر من منطقة الصدر إلى الرقبة والذراعين والكتفين أو الفك، ضيق في التنفس، دوخة، غثيان، قشعريرة وتعرق، ونبض ضعيف".

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة ويجب الاتصال بالإسعاف فور ظهور الأعراض.

وبحسب صحيفة "إكسبرس"، فإنه إذا تأخر المريض في الاتصال بالإسعاف، "فمن المرجح أن يعاني من ضرر خطير في القلب وعلى الأرجح يحتاج إلى العناية المركزة وقضاء وقت أطول في المستشفى".

ويعدّ إجراء تغييرات في نمط الحياة الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية. ومن أهم الخطوات الاحترازية التي يمكن اتخاذها اتباع نظام غذائي صحي للقلب. والنصيحة الأساسية هي التخلص من الأطعمة الغنية بالدهون من نظامك الغذائي.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من أن "الاستمرار في تناول الأطعمة الغنية بالدهون سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين"، وهذا لأن الأطعمة الدهنية تحتوي على نوع غير صحي من الكوليسترول يسمى LDL cholesterol، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية.

ونصحت الهيئة بتجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الفطائر والأطعمة المقلية والنقانق وقطع اللحم الدهنية.

وبدلاً من ذلك، يجب عليك اختيار نظام غذائي متوسطي. وهذا يعني تناول المزيد من الخبز والفواكه والخضروات والأسماك والقليل من اللحوم.

وتظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى.

ويتضمن النظام الغذائي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط بشكل طبيعي معظم التغييرات الرئيسية في النظام الغذائي التي ستساعد في الحفاظ على صحة قلبك.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية: يمكنك أن تحاول بناء وجباتك على الكربوهيدرات النشوية مثل خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة وتأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطات، بما في ذلك الطماطم.

وأضافت: بدلاً من الاعتماد على اللحوم، تأكد من حصولك على مجموعة متنوعة من خيارات البروتين من خلال تناول المزيد من الأسماك في نظامك الغذائي وكذلك الفول والبقول.