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تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال 3 أشهر

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روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال 3 أشهر تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال 3 أشهر
18241 حالة ترفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و756931 شخصًا

روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال 3 أشهر

واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ، تسجيل انخفاض ملحوظ؛ حيث بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 18241 مقابل 19290 إصابة في اليوم السابق.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 23789 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ فيما تم تسجيل 456 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم"، ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، إلى 3 ملايين و756931 إصابة، بينها 70482 وفاة، وتعافى حتى الآن 3 ملايين و174561 شخصًا، ولا يزال 648.8 ألف شخص تحت المراقبة والإشراف الطبي.

وتجاوز عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في روسيا 100 مليون حتى ألآن.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليمًا، كان أكثرها في موسكو (2317)، تليها سانت بطرسبورغ (1510) ثم ضواحي موسكو (1129).

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا ملحوظًا في وتيرة تفشي الوباء؛ وذلك بعد إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أنحاء البلاد، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد في العالم.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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