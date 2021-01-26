"خلص عليه قدام مراته".. ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قسم شرطة أول العاشر من رمضان في ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات بين المجني عليه وأسرة المتهم.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان داخل سيارته "ربع نقل" بدائرة القسم وبها جرح بالرأس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وهو (عاطل ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش) وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكون المجني عليه شقيق زوج شقيقته ووجود خلافات بين عائلتيهما دأب خلالها المجني عليه التعدي عليها، فعقد العزم على التخلص منه بقتله وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد البندقية الخرطوش المضبوطة بحوزته ، وقيامه بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه والتقابل معه بدائرة القسم وبحوزته البندقية الخرطوش مخفيها بين طيات ملابسه بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات واستقل برفقته سيارته وحال معاتبته تعدى مجدداً على شقيقته بالسب فقام بإطلاق عيارا من البندقية الخرطوش تجاهه محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.