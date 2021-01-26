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"لوري دهس ميكروباص".. مصرع فتاة وإصابة 7 في حادث تصادم بالجيزة

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"لوري دهس ميكروباص".. مصرع فتاة وإصابة 7 في حادث تصادم بالجيزة "لوري دهس ميكروباص".. مصرع فتاة وإصابة 7 في حادث تصادم بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:22 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت 7 أخريات في حادث تصادم بطريق المنصورية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة أمام مدخل عزبة عبد الصمد.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص تقل عاملات في طريقهن إلى محل عملهن في الساعات الأولى من الصباح.

وأسفر الحادث عن مصرع فتاة وإصابة 7 أخريات - جميعهن من مركز أوسيم- تم نقلهن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، إذ تهشم الجزء الأمامي من الميكروباص نتيجة شدة الاصطدام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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