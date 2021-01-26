بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح معسكر "صحتك في الرياضة"

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، افتتاح المعسكر الرياضي التدريبي الأول لكلية التربية النوعية، والمقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل.

وقال "عزيز" إن المعسكر يهدف إلى تدريب طلاب الكلية على الرياضات الجماعية مثل كرة القدم، كرة السلة والكرة الطائرة، للتدريب على العمل الجماعي والجهد المشترك.

وقالت الدكتورة زينب الشريف، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية إن اختيار عنوان المعسكر "صحتك في الرياضة" جاء للتأكيد على ضرورة ممارستها في جميع الأوقات، خاصة في الأماكن المفتوحة لتجنب التزاحم ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت "الشريف" أن 150 طالبًا وطالبة يشاركون في فعاليات المعسكر المقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم.