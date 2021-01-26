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غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

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يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط وبجوائز 45 ألف ريال

غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

ينظّم ميدان الفروسية في منطقة حائل، غداً الأربعاء، السباق الخامس عشر في الموسم الجاري.

وتبلغ جوائز السباق 45 ألف ريال، ويتكوّن من 5 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول "مفتوح الدرجات" للخيل العربية، فيما خُصّص الشوط الثاني للدرجة "لم تربح"، وجاء الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع "مفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فمفتوح الدرجات.

غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

غداً.. ميدان الفروسية بحائل ينظّم سباقه الـ 15 للموسم الحالي

ميدان الفروسية منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية