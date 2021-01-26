مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

★ ★ ★ ★ ★

بفئة 500 سرير.. وحصد المرتبة الأولى ضمن برنامج وازن بوزارة الصحة

حقَّق مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية بفئة ٥٠٠ سرير وأعلى، والمركز الأول بصحة الطائف في برنامج وازن، وذلك بناء على قياس مؤشرات أداء وتجربة المريض، ومؤشرات الجودة، وأداء الصحة بشكل عام.

ويهدف برنامج (وازن) إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

كما يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

ويستعرض البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: (تجربة المريض)، وبرنامج (أداء الصحة)، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.