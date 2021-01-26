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تركيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب زيادة إصابات كورونا

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تركيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب زيادة إصابات كورونا تركيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب زيادة إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

12:03 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

إسطنبول - (د ب ا)

أعلنت الخطوط الجوية التركية، مساء أمس الاثنين، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوز الثلاثاء، وحتى نهاية الشهر الجاري، بسبب زيادة إصابات هناك، بحسب وكالة الأناضول للانباء التركية.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان الإسرائيلية، تعليق الرحلات الجوية الدولية، أسبوعًا، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورغم أن إسرائيل أعطت اللقاح لما لا يقل عن 5ر2 مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم قرابة 9 ملايين، فإن العدد اليومي للإصابات بالفيروس ما يزال مرتفعا.

وتفرض السلطات الإسرائيلية، منذ قرابة 3 أسابيع، إغلاقا شبه كامل، بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وحتى الاثنين، سجلت إسرائيل 605,397 إصابة بكورونا، منها 4,478 وفاة.

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