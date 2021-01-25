لاعب الملاكمة بجنوب سيناء يصعد لدور الثمانية ببطولة الجمهورية للملاكمة

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، فوز اللاعب محمد حسن، لاعب الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة، و البطل الأوليمبي بجنوب سيناء، بثلاث مباريات متتالية أدوار " 64 ، 32 ، 16" وصعوده لدور الثمانية ببطولة الجمهورية للملاكمة والمقامة بنادي الترسانة بالقاهرة خلال الفترة من 23 حتى 29 يناير الجاري.

وقال محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، في تصريح له اليوم، أن اللاعب محمد حسن، فاز على لاعبي نادي أبو كبير بمحافظة الشرقية، ونادي شبان المسلمين بمحافظة الإسكندرية، ونادي الترام بمحافظة الإسكندرية.

وقدم مدير عام مديرية الشباب والرياضة التهنئة للاعب ومدربه كابتن جلال، وفريق العمل بالمشروع، متمنيًا له التوفيق في مبارياته القادمة وتحقيق الفوز بالبطولة.​