بالصور.. "مطرانية بورسعيد" تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس في محافظة بورسعيد، نيابة عن الأنبا تادرس، مطران المحافظة وضواحيها، اليوم الإثنين، اللواء ناصر حريز مدير الأمن، والقيادات الأمنية وعدد من أقسام الشرطة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للجهود العظيمة التي يقوم بها رجال الأمن، ومواصلة الليل والنهار لنشر الأمن والأمان وحماية المواطنين، مؤكدين أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس وجميع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بحياتهم ويبذلون كل ما في وسعهم لخدمة الوطن.

تضمن الوفد كل من: القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر وسامي بشاره من لجنة العلاقات العامة بمطرانية المحافظة، والقس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بببورسعيد. ​