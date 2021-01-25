بروتوكول تعاون بين جامعة السويس والبريطانية في هندسة البترول والطاقة والبيئة

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

وقع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس برتوكول تعاون مع الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية بمصر، بين جامعة السويس ممثلة في كلية هندسة البترول والتعدين، والجامعة البريطانية بمصر ممثلة في كلية هندسة الطاقة والبيئة، بحضور عميدي الكليتين.

صرح الشرقاوي أن بروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم الأحد يستهدف إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليتين، وإتاحة الإمكانات المعملية بالكليتين للطلاب الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بغرض البحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستهدف أيضًا عقد دورات تدريبية لطلاب الكليتين خلال فترة الإجازة الصيفية دون تحمل أي كلية أية نفقات أو بدل سفر أو انتقالات كما يمكن ان تجرى دورات وورش عمل بأي من الكليتين.

كما يستهدف الاتفاق تبادل انتداب أعضاء هيئة التدريس بكلتا الكليتين لتدريس بعض المقررات ومناقشة مشاريع التخرج أو كمحكمين لرسـائل الماجسـتير والدكتوراه.

استطرد الشرقاوي بأن المستهدف أيضًا إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليتين في المجالات المشتركة ببن الجهتين مثل الصناعات البترولية المختلفة ومصادر الطاقة والبيئة بحيث يستفيد كل طرف بما يملكه الطرف الأخر من أفكار أو إمكانات معملية أو معدات بهدف إثراء العملية التعليمية.

وقالت الدكتورة عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول إن هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات مصادر الطاقة المختلفة والمتجددة بأنواعها وزيادة التعاون بما يخدم البيئة والدارسين في مجالات البتروكيماويات والجيولوجيا والجيوفيزياء والحفر، وتحسين وإنتاج البترول والغاز وغير ذلك من المجالات التي اتفق الطرفان على التعاون فيها.