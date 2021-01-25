أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين

Print
البيت الأبيض: بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين البيت الأبيض: بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين

مصراوي Masrawy

11:25 م الإثنين 25 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قالت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتبنى نهجا متعدد الأطراف في التعامل مع الخلافات التجارية مع الصين بما في ذلك تقييم الرسوم الجمركية العقابية التي يتم فرضها على السلع الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بساكي قولها في تصريحات صحفية إن بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين "على جبهات عديدة".

وأضافت: "إننا نبدأ بتبني خيار الصبر فيما يتعلق بعلاقتنا مع الصين".

كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، قد ذكرت أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية