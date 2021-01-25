نائب معارض يرد على "أردوغان": عشرات الآلاف من المحال أغلقت بسبب كورونا

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سجَّل عام 2020 إغلاق 99588 محلاً بمعدل 273 دكانًا على الأقل يوميًّا

رد نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض ولي أغبابا على تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان الذي كان قد نفى فيه إغلاق المحال التجارية بسبب وباء كورونا، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قال أردوغان يوم الأحد الماضي: "إن بعض الأصدقاء قالوا الدكاكين تغلق. الأرقام واضحة، لا يوجد مثل هذا الأمر". ورد ولي أغبابا الاثنين على أردوغان في بيان مكتوب، اعتمد فيه على سجلات اتحاد الحرفيين في تركيا.

وجاء في البيان: "لم نُفاجَأ بأن أردوغان، الذي علم بمحاولة الانقلاب وأمور الاقتصاد من صهره، علم بحالة التجار المؤسفة من بعض أصدقائه. لم نكن نتوقع فهم حال الحرفيين من جانب شخص يعيش في رفاهية وبذخ".

وأضاف: "لكن يجب التعبير عن الحقائق بشكل متكرر من أجل تنوير الرأي العام؛ إذ دفع الوباء التجار إلى حالة السكتة القلبية؛ فاضطر العديد من التجار إلى إغلاق أبواب محالهم؛ لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم".

وذكر أغبابا الإحصائيات التي رصدها اتحاد الحرفيين قائلاً: "سجّل عام 2020 إغلاق 99 ألفًا و588 تاجرًا لمحالهم، أي بمعدل 273 دكانًا على الأقل أغلقت أبوابها في اليوم الواحد".

وتابع أغبابا: "في عام 2020 قام ما مجموعه 80 ألفًا و166 تاجرًا بحذف سجلاتهم المهنية، بينما تخلى 19 ألفًا و422 تاجرًا عن مهنتهم. في عام 2019 كان هذا الرقم 114 ألفًا. بمعنى آخر، في العامين الماضيَين قام ما لا يقل عن 213 ألف تاجر بإغلاق أبوابهم".

وقال إن المدن الخمس التي شهدت أكبر عدد من إغلاقات المحال التجارية هي (إسطنبول وإزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصة).

وتقدمت إسطنبول المدن الخمس بإغلاق 9587 دكانًا، ثم إزمير بـ6537 محلاً، فأنقرة بـ5586، وأنطاليا بـ4735، وبورصة بـ3993.