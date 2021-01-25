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وزيرة الهجرة تكشف دور وزارتها مع "الوطنية للانتخابات" خلال الاستحقاقات الدستورية المختلفة

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وزيرة الهجرة تكشف دور وزارتها مع "الوطنية للانتخابات" خلال الاستحقاقات الدستورية المختلفة وزيرة الهجرة تكشف دور وزارتها مع "الوطنية للانتخابات" خلال الاستحقاقات الدستورية المختلفة

مصراوي Masrawy

11:19 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):


وفي إطار التواصل مع المصريين بالخارج خلال الاستحقاقات الدستورية التي تم إجراؤها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، أنه تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقي استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام التصويت ومتابعة مجريات الأمور أولًا بأول، والتواصل مع الناخبين بالخارج، كما نظمت غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج واستقبال كافة استفسارات المواطنين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم العمل على متابعة العملية الانتخابية في الخارج لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة منتصف أغسطس 2020، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرًا لكونه معاونًا للبرلمان، ولكونه مجالًا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

كما شهدت في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، وأقامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات عملت على مدار الساعة تابعت من خلالها عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع كوسيلة تمت إتاحتها للحد من انتشار جائحة .

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