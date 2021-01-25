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محافظ أسيوط يقدم التهاني للضباط وأفراد الأمن خلال عيد الشرطة

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محافظ أسيوط يقدم التهاني للضباط وأفراد الأمن خلال عيد الشرطة محافظ أسيوط يقدم التهاني للضباط وأفراد الأمن خلال عيد الشرطة

مصراوي Masrawy

11:23 م الإثنين 25 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، بعض مراكز الشرطة والتمركزات والأكمنة الأمنية لتقديم التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.

تفقد محافظ أسيوط التمركز الأمني أمام ديوان عام المحافظة مقدماً التهنئة للضباط والجنود بالتمركزات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، كما تفقد التمركز الامنى بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب وقدم التهنئة لضباط وأفراد التمركز، واستكمل المحافظ جولته بزيارة نقطة شرطة الشهيد رقيب شرطة أول الحسينى سعيد محمد بقرية المطمر بمركز ساحل سليم والتقى ضباط وأفراد النقطة مقدما لهم التهنئة واطمأن على جاهزية القوات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

كما زار محافظ أسيوط مركز شرطة ساحل سليم، والتقى مأمور المركز ورئيس المباحث وضباط وأفراد المركز مقدماً لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وطالبهم باليقظة الدائمة والكفاءة فى أداء عملهم وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن احتفالات الشرطة تعيد إلى أذهاننا بطولات رجال الشرطة البواسل في مواجهة العدو الغاشم والدفاع عن أرضنا الغالية، مشيرًا إلى دور رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مشروعات التنمية والدفع بعجلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية.​

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