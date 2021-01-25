الرئيس المكسيكي يشكر بوتين على توريد 24 مليون جرعة من لقاح الروسي

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مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أجرى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن لقاح "سبوتنيك في" الروسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يوم من إعلان الرئيس المكسيكي إصابته بالفيروس.

وخلال الاتصال الهاتفي، تقدم الرئيس المكسيكي بالشكر لنظيره الروسي لموافقته على إرسال 24 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى المكسيك في غضون الشهرين المقبلين.

وذكر الرئيس المكسيكي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه وجه كذلك الدعوة لبوتين لزيارة بلاده .

وقال مسؤولون مكسيكيون إن الرئيس لوبيز أوبرادور يؤدي مهامه حاليًا من القصر الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي بعد إصابته بالمرض.

وكتب لوبيز أوبرادور عبر صفحته على موقع تويتر أمس الأحد: "يؤسفني أن أبلغكم أنني أصبت بكوفيد"، مضيفًا: "الأعراض خفيفة لكني الآن أخضع للعلاج الطبي. كما هو الحال دائما، أنا متفائل".

وأضاف الرئيس المكسيكي: "سأكون على علم بالشؤون العامة من القصر الوطني. على سبيل المثال، سأتلقى مكالمة غدا مع الرئيس فلاديمير بوتين لأن هناك إمكانية أن يرسلوا لنا لقاح "سبوتنيك-v".

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة حتى الآن أكثر من 150 ألفا وهو رابع أعلى معدل في العالم.

وتعد المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة ويعيش الكثير منهم تحت وطأة الفقر، من بين الدول التي أنفقت أقل مبلغ من الإعانات للفرد لمساعدة شعبها أو كبح مشاكلها الاقتصادية.

وكان النظام الصحي في المكسيك يعاني بالفعل من نقص مزمن في التمويل قبل انتشار الوباء، إذ تشهد العديد من المستشفيات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في الوقت الحالي اكتظاظا بالمصابين بالفيروس.

كما تعد المكسيك أول دولة في أمريكا الجنوبية تطلق برنامجها للتطعيم مع تلقي نحو 636 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح الذي طوره تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية.

على الرغم من أن المكسيك لم توافق حتى الآن على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي، فإنها أقرت استخدام اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم بتلقيح الأطباء والممرضات وبعض المعلمين.

وكان الرئيس المكسيكي قال إنه لن يتلقى اللقاح حتى يحصل كل شخص فوق سن الستين على الجرعة الأولى منه.

ة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

كما شهدت مصر في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، وأقامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات عملت على مدار الساعة تابعت من خلالها عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع كوسيلة تمت إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.