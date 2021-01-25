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البيت الأبيض: بايدن قرر إبقاء القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة والبرازيل

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البيت الأبيض: بايدن قرر إبقاء القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة والبرازيل البيت الأبيض: بايدن قرر إبقاء القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة والبرازيل

مصراوي Masrawy

10:55 م الإثنين 25 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن، قرر إبقاء القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة والبرازيل بسبب المتغير الجديد لكورونا.
وأوضحت ساكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن على المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الغد أن يقدموا شهادات تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا خلال 3 أيام من السفر.

وردًا على سؤال حول الأوضاع في ، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أدان التعامل العنيف مع المتظاهرين، مطالبة السلطات الروسية بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية التظاهرات، وكذلك إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وطالبت ساكي روسيا بالتعاون الكامل مع تحقيقات المنظمات الدولية في مسألة تسميم المعارض الروسي نافالني واستخدام سلاح كميائي على أراضيها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال بقادة العالم خاصة الدول الأوروبية لبحث هذه المسألة.

وأشارت المتحدثة إلى أن بايدن يتواصل مع نواب الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شخصيًا؛ لبحث مسألة حزمة التحفيز الاقتصادي التي طرحها على الكونجرس، مضيفة أن الرئيس الأمريكي أكد مرارًا على أن تمرير هذه الحزمة هو أمر طارئ للغاية ولا يحتمل التأخير بسبب المشكلات التي سيواجهها الأمريكيون إذا لم يحدث ذلك في أقرب فرصة.

وقالت ساكي إن مجال التكنولوجيا هو جوهر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وإن الصين تفعل ما بوسعها لاستغلال هذه التكنولوجيا فيما اسمته "التجسس الصناعي" وغيره من الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أن رؤية الرئيس بايدن تتمثل في تحسين الوسائل الدفاعية.

وأوضحت ساكي أن المسؤولين الأمريكيين سوف يعقدون مؤتمرات صحفية حول تطورات 3 مرات في الأسبوع بدءً من الاربعاء القادم.

وحول حزمة التحفيز الاقتصادية المتعلقة بتداعيات كورونا، قالت ساكي إن المصالحة وسيلة رئيسية لتمرير مشروع قانون وهناك عدد من الوسائل لتمرير مشاريع القوانين، مشددة على ضرورة تمريع التشريع.

وأكدت ساكي أن بايدن نفسه شدد على ضرورة "دفع هذه الصفقة إلى الأمام" وهو ما أكده بايدن "بشكل خاص" إلى الديمقراطيين والجمهوريين.

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