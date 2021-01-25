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سوق السمك المركزي بجدة يستقبل 6888 طنًا خلال 2020م

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"العدواني": رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 63 طن أسماك فاسدة

سوق السمك المركزي بجدة يستقبل 6888 طنًا خلال 2020م

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 6888 طنًا من الأسماك في عام 2020م بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 63 طنًا من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 1512 طن بلدي و5376 طنًا مستوردًا، مضيفًا أن الأمانة رصدت 25 مخالفة داخل الحراج و45 مخالفة على الوحدات شملت المحال والمطاعم والبرادات، فيما بلغت كمية الأسماك المصادرة المسلمة للجمعيات الخيرية أكثر من 4700 كيلو جرام.

وبيّن "العدواني" أن الأمانة طبقت عددًا من الإجراءات الاحترازية داخل السوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية