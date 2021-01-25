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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت أنه من خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، ومجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، بجانب مبادرة "اسأل واقترح".

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