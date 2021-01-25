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تونس: حجر صحي إجباري لمدة أسبوع على الوافدين للبلاد

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تونس: حجر صحي إجباري لمدة أسبوع على الوافدين للبلاد تونس: حجر صحي إجباري لمدة أسبوع على الوافدين للبلاد

مصراوي Masrawy

09:43 م الإثنين 25 يناير 2021

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، أنه تقرر فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين إلى تونس بداية من 1 فبراير القادم.
وأفادت الوزارة، في بيان علي الصفحة الرسمية - بأنه يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "RT-PCR" وتقديم ما يفيد بسلبية التحليل في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة .

وتضمن البيان قائمة المراكز المعدة للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، مشيرا إلى انه يتعين على المعنيين بالحجر الصحي الإجباري عند السفر تقديم وثيقة الحجر ووصل الخلاص.

ويمكن القيام بتحليل "RT-PCR" في اليوم السابع من الحجر الصحي لكل من يرغب في ذلك على نفقته الخاصة، وفي حالة سلبية الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أنه تقرر أيضًا مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل التي شهدت ظهور وانتشار وبائي للسلالة الجديدة من .

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