عامر حسين: إطلاق اسم لاعب السكة الحديد الراحل على كأس بطولة الناشئين.. ومعاش شهري لأسرته

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

قال عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، إنه تقرر إطلاق اسم اللاعب محمد هاني، لاعب فريق الناشئين بنادي السكة الحديد، مواليد 2004، على مسابقة كأس الفرع التي تجرى بهذا القسم، تكريمًا لاسمه، بعد وفاته أثناء مباراة جمعت فريقه بنادي أبناء قنا مطلع الأسبوع الجاري.

أضاف حسين، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن منطقة الإسكندرية لكرة القدم تعمل على تخصيص معاش شهري لأسرة اللاعب الراحل الذي توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، في واقعة أشبه بما تعرض له لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب.

وأعلن نادي السكة الحديد تعليق النشاط الرياضي 3 أيام حدادًا على وفاة لاعبه الناشئ محمد هاني، فيما قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام حدادًا بعد طلب قدمه مجلس إدارة النادي.

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