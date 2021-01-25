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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواطاً ورتباً وشعارات مخالفة

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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواطاً ورتباً وشعارات مخالفة اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواطاً ورتباً وشعارات مخالفة
شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواطاً ورتباً وشعارات مخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة "محلات تفصيل البدل العسكرية" في إمارة منطقة الرياض اليوم (50) بدلة عسكرية و(3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، بالإضافة إلى الشخوص على معمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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