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بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال "بطل الشتاء" مع نهاية الدور الأول

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في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال

فرض الفيصلي نتيجة التعادل الايجابي 1/ 1 أمام ضيفه الهلال، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (نهاية الدور الأول).

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه هداف الفريق الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20 بعد استثماره عرضية "كاريلو".

وشهد الشوط الأول تألق حارس الهلال عبد الله المعيوف الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة داخل الصندوق الأزرق.

مع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "رازفان" باللاعب سالم الدوسري بدلاً من هتان باهبري عند الدقيقة الـ64، ومن ثم سلمان الفرج.

وفي الدقيقة الـ83 عادل الفيصلي النتيجة عن طريق "تفاريس" من ركلة جزاء، تسبب فيها لاعب الهلال ياسر الشهراني.

وبتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة بـ30 نقطة (بطل الشتاء)، ورفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ12.

بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال

بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال

بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال

بعد التعادل أمام الفيصلي.. الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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