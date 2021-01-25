أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال نافالني ويتراجع عن فرض عقوبات على

Print
الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال نافالني ويتراجع عن فرض عقوبات على روسيا الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال نافالني ويتراجع عن فرض عقوبات على

مصراوي Masrawy

06:45 م الإثنين 25 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر الآن ليرى ما يحدث في الإجراءات القانونية ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل أن يقرر خطوته التالية.

وقال ماس عقب اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، إن أمور كثيرة تتوقف على قرار المحكمة سواء جرى الإفراج عن نافالني خلال 30 يومًا أم لا.

يذكر أنه تم قبل أسبوع معاقبة نافالني البالغ 44 عامًا، بالحبس على ذمة المحاكمة لمدة 30 يومًا.

وأضاف ماس: "نذكر بأن دستورها ينص على مبادئ حكم القانون وحرية الديمقراطية".

يذكر أن الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد وافقت بالإجماع على أن احتجاز نافالني "غير مقبول تمامًا" وأدانت اعتقال عدد من أنصاره المحتجين في مطلع الأسبوع الحالين بحسب مفوض الشؤون الخارجية بالتكتل جوسيب بوريل.

وقال بوريل إنه سوف يثير هذه المسألة أثناء زيارته لموسكو الشهر المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية