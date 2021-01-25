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بروكسل - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر الآن ليرى ما يحدث في الإجراءات القانونية ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل أن يقرر خطوته التالية.

وقال ماس عقب اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، إن أمور كثيرة تتوقف على قرار المحكمة سواء جرى الإفراج عن نافالني خلال 30 يومًا أم لا.

يذكر أنه تم قبل أسبوع معاقبة نافالني البالغ 44 عامًا، بالحبس على ذمة المحاكمة لمدة 30 يومًا.

وأضاف ماس: "نذكر روسيا بأن دستورها ينص على مبادئ حكم القانون وحرية الديمقراطية".

يذكر أن الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد وافقت بالإجماع على أن احتجاز نافالني "غير مقبول تمامًا" وأدانت اعتقال عدد من أنصاره المحتجين في مطلع الأسبوع الحالين بحسب مفوض الشؤون الخارجية بالتكتل جوسيب بوريل.

وقال بوريل إنه سوف يثير هذه المسألة أثناء زيارته لموسكو الشهر المقبل.