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بيونج يانج - (بي بي سي)

وردت اليوم الاثنين، في وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، أول إشارة من نوعها لفوز جو بايدن بالاستحقاق الرئاسي الأمريكي بعد مرور أكثر من شهرين على انتخابه.

كما أنها تعتبر المرة الأولى التي يتردد فيها اسم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، عبر القنوات الرسمية، على مسامع سكان هذا البلد المنغلق على نفسه.

وكان موقع إلكتروني تابع لكوريا الشمالية ويتخذ من الصين مقرًا له كان قد بث الأنباء عن أعمال العنف والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الأمريكية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعمد فيها بيونج يانج إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية وهو ما يرى فيه محللون دليلاً دامغًا على تحكم السلطات فيما يخاض به من قضايا وفي تدفق المعلومة وتقييدها للمعرفة عن العالم الخارجي وفقًا لما تراه مسموحًا وفي التوقيت الذي تراه مناسبًا.