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"الآسيوي" يقرر إلغاء بطولتي الناشئين والشباب .. بسبب

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"الآسيوي" يقرر إلغاء بطولتي الناشئين والشباب .. بسبب فيروس كورونا "الآسيوي" يقرر إلغاء بطولتي الناشئين والشباب .. بسبب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم إلغاء بطولتيه للناشئين في البحرين وللشباب في أوزبكستان، بسبب تداعيات جائحة المستجد.
وقال الاتحاد في بيان اليوم: "في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2021، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان".
وأضاف: "أن النسخة المقبلة من البطولتين ستقام في ذات الدول المضيفة في 2023 "حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً".
كما قرر الاتحاد القاري إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت وكأس آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت كأس الصالات 2022 وتايلاند كأس الكرة الشاطئية 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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