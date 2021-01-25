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المفوضية الأوروبية تحذر "أسترازينيكا" بشأن تأخير شحنات لقاح كورونا

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المفوضية الأوروبية تحذر "أسترازينيكا" بشأن تأخير شحنات لقاح كورونا المفوضية الأوروبية تحذر "أسترازينيكا" بشأن تأخير شحنات لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:46 م الإثنين 25 يناير 2021

بلجيكا - (أ ش أ)

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شركة "أسترازينيكا" للأدوية، بشأن تأخر شحنات لقاح المستجد، مشددة على أن الشركة يجب أن تفي بالتزاماتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال إيريك مامر المتحدث باسم رئيسة المفوضية، وفقًا لشبكة "يورو نيوز" اليوم الاثنين، إن فون دير لاين أجرت محادثات مع المدير التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" باسكال سوريوت اليوم، حيث أوضحت أنها تنتظر أن تفي الشركة بالتزاماتها المتفق عليها في العقود التنفيذية في اتفاقية الشراء المسبقة بين الجانبين.
وأشار إلى أن رئيسة المفوضية أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر مبالغ كبيرة لضمان زيادة الإنتاج مقدما حتى قبل أن تمنح وكالة الدواء الأوروبية الترخيص باستخدام اللقاح، مضيفًا "يمكن أن تظهر مشكلات في عملية إنتاج لقاح معقد كهذا، بالطبع لكننا نتوقع أن تجد الشركة حلًا لهذه المشكلات".

وكانت شركة "أسترازينيكا" للأدوية قد أبلغت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة الماضي، باحتمالية وجود تأخيرات في شحنات اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري.

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