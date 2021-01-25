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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستدرس تصرفات عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين، المتورطين في نشر مواد زائفة حول الاحتجاجات غير المصرح بها، التي جرت في عدد من المدن الروسية يوم السبت الماضي.

وقالت زاخاروفا، في تصريح للقناة الأولى الروسية التلفزيونية اليوم، إنه بجانب المواد التي تم نشرها على الإنترنت للهيئات الرسمية الأمريكية من قبل المسؤولين الأميركيين، لاحظنا نشاطًا كبيرًا جدًا لما يسمى "عمالقة تكنولوجيا المعلومات"، وهم بالطبع أمريكيون.

وأضافت: "منصات التواصل الاجتماعي هذه نشرت مقاطع فيديو بها الكثير من المعلومات المزيفة هذه الأيام وفي الماضي، ونحن ندرس هذه القضايا في الوقت الراهن بالطبع، سيكون طرح هذه المشكلة في مقدمة عملنا سواء مع الأمريكيين أو في المنظمات الدولية"، مشيرة إلى أن بلادها تقوم حاليًا بعمل جاد حول كيفية مشاركة منصات الإنترنت الأمريكية في التدخل الأمريكي بشؤون روسيا الداخلية.