في 20 صورة.. كيف تغيرت معالم حي غرب أسيوط خلال 70 عامًا

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

مع النمو العمراني الذي تشهده محافظة أسيوط، تتبدل الأماكن وتتغير معها المعالم القديمة، وتصبح مجرد ذكريات، فهناك متعة لدى البعض في النظر إلى الصور القديمة التي تمنحهم لمحة من عبق التاريخ وذكريات زمنية لم نعشها ولكن البعض سمع عنها من الآباء والأجداد، وقد لا يقتنع البعض بأن الصور كانت لهذا المكان منذ عشرات السنين.

فاجئ محمد بشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، المواطنين والمتابعين لصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر 20 صورة تبرز معالم وشوارع وميادين مختلفة ومساجد قديمة بمنطقة حي غرب أسيوط يرجع عمرها لأكثر من 65 عامًا.

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، لـ"مصراوي": إن فكرة نشر صور المناطق والمعالم المختلفة بحي غرب أسيوط تهدف لإلقاء الضوء على عبق التاريخ والنمو العمراني الذي تغيرت معه بعض المعالم ومنه أيضا ما ظل شامخًا وشاهدًا على عظمة التاريخ.

وأضاف رئيس حي غرب مدينة أسيوط، أن نشر الصور على صفحته بموقع "الفيسبوك" لقي استحسان وقبول العديد من المواطنين منهم من قام باسترجاع ذكرياته ومنهم من بدأ بالسؤال والبحث عن الإجابة عن تلك المناطق التي تحتويها الصور، وكان لها مردود جيد.

وأوضح محمد بشير، أن الصور لمناطق ومعالم " دار الإسعاف قديمًا والتي أقيم مكانها مبنى مستشفى الشاملة - وسينما مصر أو السينما الصيفي قبل هدم المبنى- وشارع الجيش قبل إنشاء نفق المنفذ - وموقف عربات الكارو والتي كانت وسيلة نقل المواطنين من محطة القطارات - ومبنى قصر بشارة باشا، مبني الحزب الوطني سابقًا قبل هدم المبنى - ومحطة قطارات أسيوط - وكوبرى مشاة أعلى شريط السكة الحديد بامتداد شارع الهلالي - وشارع كوم عباس التحتاني - ومبني كنيسة سانت تريزا- ومسجد سيدي جلال الدين السيوطي- ومسجد الشيخ مرزوق - وميدان البنوك - وميدان المجذوب ومسجد سيدي المجذوب - ونفق المنفذ وميدان المحطة".