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استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية

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استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية
شهد سيناريوهات قتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية

استمرار تمرين

تواصل القوات البحرية الملكية مع نظيرتها البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21".

وشهد التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.

جدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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