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محافظ محايل يتقدم المصلين على "الصعيبي" شهيد الواجب

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استشهد بالحد الجنوبي ودُفن بمسقط رأسه

محافظ محايل يتقدم المصلين على

تقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين في مقبرة حقو شعبين التابعة لقبائل الريش اليوم يرافقه مساعد مدير شرطة محايل وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي على شهيد الواجب الجندي أول عبدالعزيز بن محمد أحمد الصعيبي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

ونقل الفلقي تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد فخرهم بابنهم وأنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

محافظ محايل يتقدم المصلين على

محافظ محايل يتقدم المصلين على

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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