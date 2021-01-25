"الجربا": صندوق الاستثمارات العامة رافد قوي ونوعي للاقتصاد السعودي

★ ★ ★ ★ ★

قال: إن حديث ولي العهد يجعل رجال الأعمال يشحذون الهمم لتحقيق رؤية المملكة

أكد الرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن" فرحان نايف الجربا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حقق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي برأيه السديد ونظرته بعيدة المدى، موضحاً -حفظه الله- أن الصندوق ضاعف أصوله إلى تريليون وخمسمائة مليار ريال سعودي بنهاية العام المنصرم 2020م.

وأضاف "الجربا" أن هذا سيكون رافداً للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية التي أطلقها الصندوق في شتى مناطق المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في تقوية الاقتصاد السعودي، وهذه المشاريع تفتح المجال لتوظيف الشباب السعودي والإسهام في التوطين بنسبة كبيرة.

وأبان رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا أن اعتماد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، سيكون خيراً يعمّ بنفعه البلاد بإذن الله.

وبيّن أن الصندوق يستهدف استحداث مليون و800 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة الخمس سنوات القادمة وهذه الوظائف بلا شك سيشغلها أبناء الوطن مما يقلل من نسبة البطالة بشكل كبير، مما يحل مشكلة البطالة والتي تعانيها معظم الدول المتقدمة.

وقال "الجربا": إن رؤية سمو ولي العهد الواعدة والتي تَحقق جزء كبير منها، وإيمانه في القطاع الخاص ووصفه بالشريك الأهم والدائم مرحلياً واستراتيجياً، يجعل رجال الأعمال السعوديين يشحذون الهمم ومواصلة العطاء من خلال رؤية المملكة 2030، مبيناً: "سوف نبذل قصارى جهدنا لتكون بلادنا في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى، بما وفرته لنا الدولة من فرص استثمارية كبرى".