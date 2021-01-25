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٢٨ مارس.. طعن علي عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي

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٢٨ مارس.. طعن مرتضى منصور علي عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك ٢٨ مارس.. طعن علي عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي

مصراوي Masrawy

03:44 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق ضد وزير الشباب والرياضة ، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣ ، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق ، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .

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