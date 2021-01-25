الإمارات: فتح سفارتنا في إسرائيل تأثّر بقيود كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن عملية فتح سفارتها في إسرائيل تأثرت بالقيود المفروضة على الحركة في إسرائيل بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة الإماراتية، في بيان اليوم الإثنين، إنها تنسق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة الإمارات لدى إسرائيل.

وأضافت:"تأثرت عملية فتح السفارة في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كورونا".

وتابعت: "نأمل أن يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وكان مجلس الوزراء الإماراتي عقد اجتماعا أمس الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صادق خلاله على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب.